Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat ca pandemia continua sa se agraveze in lume, in special in Statele Unite unde un nivel record de cazuri a fost atins miercuri, peste 50.000 de persoane contaminate confirmate intr-o zi, scrie AFP.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a raportat duminica o crestere cu 183.020 a cazurilor de COVID-19 in ultimele 24 de ore, un record zilnic la nivel global, informeaza luni dpa. Bilantul cazurilor globale de imbolnavire a ajuns la peste 8.7 milioane, iar cel al deceselor provocate de…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii face un anunț terifiant legat de pandemia COVID-19. Numarul cazurilor noi de infectare a explodat in ultimele 24 de ore. Duminica s-a inregistrat o crestere cu 183.020 a cazurilor de COVID-19, un adevarat record zilnic la nivel global. Bilantul cazurilor globale de imbolnavire…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a raportat duminica o crestere cu 183.020 a cazurilor de COVID-19 in ultimele 24 de ore, un record zilnic la nivel global, informeaza luni dpa, citata de Agerpres.Bilantul cazurilor globale de imbolnavire a ajuns la peste 8.7 milioane, iar cel al deceselor provocate…

- Miercuri, 20 mai, a fost ziua cu cele mai multe mai multe infecții pe plan global, de la inceputul pandemiei, a avertizat Organizația Mondiala a Sanatații, fiind inregistrate 106.000 cazuri noi in doar 24 de ore.Directorul general Tedros Adhanom Ghebreyesus s-a aratat ingrijorat de creșterea inumarului…

- Un numar record de 106.000 de infectii cu coronavirus au fost inregistrate marti in lume, a transmis Organizatia Mondiala a Sanatatii, subliniind ca doua treimi dintre noile cazuri au fost inregistrate in doar patru tari. Potrivit statisticilor furnizate de OMS, cele patru tari sunt SUA, Rusia, Brazilia…

- Statele de pe continentul american au depasit in ultimele ore Europa in ceea ce priveste numarul de imbolnaviri de COVID-19, cu 1,74 milioane de cazuri fata de 1,73 de milioane raportate pe vechiul continent, potrivit statisticilor realizate de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza marti…

- In 30 ianuarie, OMS declara criza COVID-19 o urgenta mondiala, iar in 3 februarie, cand era sedinta liderilor OMS la Geneva, erau deja 20.625 de cazuri de COVID-19 in lume si 426 de decese. Cu toate acestea, in 5 zile de sedinte, au discutat doar o ora si jumatate despre criza noului coronavirus,…