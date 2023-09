Stiri pe aceeasi tema

- Un muzician profesionist din Germania a cerut in instanța 8.400 de euro despagubiri, dupa ce i-au fost anulate 5 concerte in perioada pandemiei de COVID-19. Curtea Federala de Justiție a respins cererea motivand ca masurile au fost necesare pentru salvarea de vieți. "Viata si sanatatea culturii nu au…

- Armata a lansat o licitație pentru obuziere de mare calibru și pentru muniție, program de inzestrare recent aprobat de Parlament. Contractul de aproape un miliard de euro va fi valabil timp de 5 ani. Producatorii acestor echipamente se pot inscrie la licitație pana pe 11 septembrie.

- Valoarea Producției Agricole A Scazut Cu 16% In 2022In anul 2022, valoarea producției agricole s-a diminuat cu 15.8% comparativ cu anul precedent. In acest sens, producția vegetala a scazut cu 22.8%, producția animala cu 0.5%, in timp ce valoarea serviciilor agricole a crescut cu 29.2%. De…

- Comunicat de presa de la Biroul de presa al PE Evaluarea eficacitații masurilor luate la nivelul UE și la nivel național Recomandari pentru o mai buna gestionare a crizelor in UE și pregatire pentru viitoarele urgențe sanitare Imbunatațirea controlului parlamentar in materie de masuri, coordonare, solidaritate.…

- Tot mai multe procese impotriva producatorilor de vaccinuri anti-Covid! Azi, reprezentanții gigantului farmaceutic BioNTech vor depune marturie in fața unei instanțe de judecata din Hamburg, intr-un proces deschis de o femeie, cadru medical, care susține ca dupa imunizare a inceput sa sufere de dureri…

- BioNTech va merge luni in instanta pentru a se apara impotriva unui proces din partea unei femei din Germania care solicita despagubiri pentru presupusele efecte secundare ale vaccinului sau impotriva Covid-19, primul dintre sutele de posibile cazurilor din tara, transmite Reuters, informeaza News.ro.Femeia,…

