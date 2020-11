COVID-19 - Proteste la Napoli după închiderea regiunii Campania Regiunea Campania a fost declarata, vineri, zona rosie si va fi inchisa. Mii de locuitori din orasul Napoli au ieșit pe strazile orasului si au criticat guvernul Conte. Spitalele au ajuns la saturatie dar napolitanii nu accepta inchiderea regiunii Campania. Guvernul italian a anuntat, vineri seara, noi restrictii regionale. Pe langa Lombardia, Piemonte, Valle d Aosta, Calabria si Bolzano, alte doua regiuni Toscana si Campania au fost declarate zone rosii si vor intra de duminica in carantina totala. Anuntul i-a nemultumit pe napolitani care au manifestat pe strazile orasului. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

