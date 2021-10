Covid-19. Problemele cardiovasculare care afectează pacienții la un an după vindecare Un studiu recent sugereaza ca persoanele care au trecut prin Covid-19 pot avea cheaguri anormale in sange. Prezența unor niveluri ridicate de diverse molecule inflamatorii ar putea explica persistența simptomelor sau a ceea ce specialiștii numesc Covid lung. Aceasta forma a bolii provoaca simptome persistente (oboseala, dureri articulare, dureri toracice,... The post Covid-19. Problemele cardiovasculare care afecteaza pacienții la un an dupa vindecare appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

