Accident grav in localitatea Sibioara. O persoana este incarcerata

Stire in curs de actualizareUn accident deosebit de grav s a produs in urma cu putin timp in localitatea Sibioara. Potrivit informatiilor ISU Dobrogea un autoturism a intrat in parapetul de pe marginea drumului. O persoana este incarcerata si se intervine pentru scoaterea… [citeste mai departe]