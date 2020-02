Stiri pe aceeasi tema

- Primele doua cazuri de contaminare cu noul coronavirus au fost confirmate marti in Austria, a anuntat guvernatorului landului Tirol adaugand ca unul dintre ele are legaturi cu tara vecina, Italia, informeaza DPA.

- Doua persoane ar fi infectate in Austria. Ambele au 24 de ani, provin din Lombardia si locuiesc in Innsbruck. Cei doi pacienti au fost depistati pozitiv pentru COVID-19 intr-un prim test. Un al doilea test a confirmat rezultatele. In prezent, ei sunt izolati intr-o clinica din Innsbruck. Un caz suspect…

- Croatia si Austria au confirmat marti primele cazuri de infectare cu Covid-19. In cazul Croatiei, este vorba despre o persoana tanara, care prezinta simptome usoare. Austria a raportat doua cazuri in regiunea Tirol.

- Doua persoane au murit de coronavirus in Italia. Au mai fost inregistrate și 55 de infectari cu noul virus. In ultimele 24 de ore Italia a devenit țara cu cele mai multe astfel de cazuri din Europa. Presa vorbește de peste 4200 de persoane din Veneto care urmeaza sa fie testate și autoritațile vor sa…

- Inițial, oficialii italieni au anunțat ca sase persoane au contactat virusul. Dupa doar cateva ore au fost anuntate alte opt cazuri, intre care si cinci medici.Autoritațile din 10 orașe nordice ale Italiei au impus restricții privind spațiile publice. Astfel, au fost inchise școli, restaurante și cafenele.…

- Mica localitate Codogno, în nordul Italiei, unde șase persoane au fost testate pozitiv la noul coronavirus, printre care un barbat de 38 de ani internat la terapie intensiva, a decis vineri sa închida toate locurile publice, scrie AFP.UPDATE Cel puțin 9 orașe din Lombardia și unul…

- Italia a anuntat primele sase cazuri de infectare cu coronavirus, inregistrate in regiunea Lombardia. Sute de persoane care au intrat in contact cu bolnavii vor urma sa fie testate. Coreea de Sud si Iranul au confirmat la randul lor noi cazuri de infectare cu coronavirus, potrivit Mediafax.Autoritatile…