O noua varianta a coronavirusului cu o ”constelație” de mutații a fost identificata in Botswana și Africa de Sud, transmite Sky news. Opiniile specialiștilor privitor la noua varianta sunt imparțite. Specialiștii fac cercetari pentru a se lamuri daca anticorpii existenți ar reacționa bine la noua varianta, numita B.11.529, care prezinta 32 de mutații ale proteinei spike. In legatura cu aceasta, Tom Peacock, virusolog la Imperial College London, a declarat ca mutațiile sunt ”cu adevarat ingrozitoare”. In schimb, prof. Francois Balloux, director la University College London Genetics Institute, spune…