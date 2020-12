Stiri pe aceeasi tema

- Prima doza de vaccin anti COVID-19 a fost distribuita in Marea Britanie. Este vorba despre o femeie de 90 de ani care a fost injectata cu vaccinul produs de compania Pfizer. Vaccinarea femeii face parte din programul de vaccinare in masa care incepe in Marea Britanie, potrivit BBC. Margaret Keenan…

- Președintele Vladimir Putin a ordonat, miercuri, inceperea, de la sfarșitul saptamanii viitoare, a vaccinarii in masa contra Covid-19 cu vaccinul propriu, Sputnik V, anunta Reuters și RFI. Centrul de cercetari medicale din Moscova afirma ca vaccinul sau are o eficienta de 95% , la fel ca produsele americane…

- Un oficial european a declarat miercuri pentru Reuters ca Uniunea Europeana a ajuns la un acord care ii permite sa achiziționeze un vaccin dezvoltat de Pfizer impotriva COVID-19 la un preț mai mic decat Statele Unite.