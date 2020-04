COVID-19. Numărul morţilor a început să crească din nou în Germania. Aproape s-a dublat faţă de luni COVID-19. Numarul deceselor in Germania a crescut cu 173, ajungand la 1.607. Numarul de noi cazuri de marti este mai mare decat cele 3.677 de noi infectii raportate luni. Numarul deceselor crescuse luni cu 92. Germania elaboreaza o lista de masuri - printre care obligativitatea purtarii mastilor sanitare in locuri publice, limitarea adunarilor si accelerarea anchetelor epidemiologice - a caror punere in practica ar urma, potrivit autoritatilor de la Berlin, sa permita renuntarea treptata, incepand cu 19 aprilie, la interdictiile de circulatie impuse pentru limitarea raspandirii epidemiei… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

