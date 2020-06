Stiri pe aceeasi tema

- Un nou focar cu virusul Ebola a izbucnit in Congo, anunța Organizația Mondiala a Sanatații. Anunțul vine intr-un moment in care Congo se confrunta cu provocarea COVID-19, dar și cu cel mai mare focar de rujeola din lume.

- In plina pandemie de coronavirus, Republica Democrata Congo a anunțat luni ca se confrunta cu o noua epidemie de Ebola. Patru persoane depistate pozitiv cu Ebola au murit in Mbandaka, un oraș din nord-vestul țarii situat pe raul Congo, a anunțat Organizația Mondiala a Sanatații. In ultimii doi ani,…

- Organizația Mondiala a Sanatații a aparat revizuirea brusca a Chinei a numerelor de coronavirus, spunand ca Beijingul a putut sa ofere cifre mai precise și ca alte țari vor trebui probabil sa le revizuiasca și pe ale lor. Noul raport „a fost realizat in incercarea de a nu lasa niciun caz nedocumentat”,…

- Un nou caz de febra hemoragica Ebola a fost declarat in Republica Democrata Congo, au anuntat vineri oficialii din Kinshasa si Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), cu trei zile inainte de proclamarea oficiala a sfarsitului epidemiei, scrie AFP, scrie News.ro."Dupa 52 de zile fara niciun…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii anunta ca peste jumatate de milioane de persoane au fost infectate cu noul coronavirus, iar bilantul victimelor a trecut de 20.000 in intreaga lume. Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus spune ca sunt "numere tragice, dar sa nu uitam ca, in intreaga lume, exista…

- Saptamana aceasta, FDA (Agentia Americana pentru Medicamente) din Statele Unite a aprobat in regim de urgența folosirea plasmei colectate de la supraviețuitorii de coronavirus pentru tratamentul pacienților inca bolnavi cu COVID-19. Cei care se imbolnavesc de infecție și se vindeca dezvolta anticorpi…

- Omenirea se confrunta, in acest moment, cu o pandemie de Covid-19, confirmata de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii, care a infectat peste 130 000 de persoane si a ucis peste 5.000. Pandemia este, totusi, „controlabila”, conform OMS, daca guvernele tarilor afectate iau in serios aceasta amenintare.…

- Federația Internaționala a Societaților de Cruce Roșie și Semiluna Roșie (FICR), UNICEF și Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) au emis ieri noi recomandari ce urmaresc protejarea copiilor și a școlilor impotriva transmiterii virusului COVID-19. Recomandarile prezinta o serie de aspecte critice și…