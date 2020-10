Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Ionescu (b1.ro) Grupul de Comunicare Strategica a prezentat, joi, un nou bilanț al epidemiei de COVID-19 in Romania, iar acesta a consfințit doua recorduri negative – 4.902 cazuri noi depistate la nivel național și 98 de decese legate de aceasta boala infecțioasa inregistrate pe un interval…

- Ministerul Sanatatii anunta ca "in jur de 300 de paturi de Terapie Intensiva" mai sunt libere in acest moment la nivel național pentru bolnavii COVID-19, informeaza Hotnews.ro, dupa ce Romania a inregistrat cel mai sumbru bilant de la debutul pandemiei. Romania a inregistrat, in ultimele 24 de ore,…

- Toate spitalele din Capitala trebuie sa se reorganizeze astfel incat sa creeze circuite pentru internarea pacienților COVID-19 pozitivi. Solicitarea a fost transmisa, miercuri, spitalelor, de Direcția Generala de Sanatate Publica a Municipiului București (DGSPMB).Spitalele din Capitala au…

- Numarul cazurilor de COVID-19 confirmate in Romania a ajuns la 142.570, potrivit datelor transmise miercuri, 7 octombrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 2.958 infectari noi, depistate in ultimele 24 de ore, un nou record de infectari noi la nivel național. Sunt 82 decese, alt record negativ.…

- Doar cateva paturi mai sunt disponibile in spitalele din Alba pentru pacientii diagnosticati cu COVID-19, judet in care numarul cazurilor active era joi de 391, din care o pondere de 36,8% sunt pacienti internati, potrivit informatiilor furnizate de Directia de Sanatate Publica (DSP) Alba."Numarul…

- Județul Argeș era la inceputul lunii august cel mai afectat din țara in privința numarului de infectari zilnice, intrecand chiar și Bucureștiul. In data de 2 august, in Argeș se inregistrau 100 de cazuri de COVID-19. La mai mult de o luna de atunci, in data de 21 septembrie, județul Argeș inregistreaza…

- Update. GDS intarzie raportarea utimelor date privind numarul de cazuri noi de Covid-19. La ultima informare oficial, Grupul de Comunicare Strategica a raportat 1.415 noi cazuri de COVID-19 și 44 de decese in Romania. Bilanțul total al imbolnavirilor a ajuns la 68.046.

- Romania a inregistrat, joi, cel mai mare numar de infectari intr-o singura zi, de la inceputul pandemiei: 1.356 de romani s-au infectat cu noul coronavirus in doar 24 de ore. De asemenea, 402 pacienti erau internati la Terapie Intensiva, un nou record inregistrat. Ministrul Sanatatii spune ca cifrele…