COVID-19: Marile companii americane strang randurile si incep productia de componente pentru 200.000 de ventilatoare

Furnizorii companiei General Motors se pregatesc sa realizeze piese pentru cel putin 200.000 de ventilatoare, intr-un efort colectiv initiat cu scopul de a stopa penuria de aparate esentiale in lupta contra pandemiei COVID-19.



"Arsenalul Sanatatii" se mobilizeaza, titreaza Crain's Detroit Business.



Astfel, Meridian Lightweight Technologies Holdings Inc. ajuta GM sa obtina sase tipuri diferite ale unor parti de compresoare facute din magneziu pentru circa 200.000 de ventilatoare, a anuntat Joe Petrillo, director in cadrul Meridian.



Partile sunt prea mici pentru masinile…