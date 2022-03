Covid-19: Majoritatea copiilor nu dezvoltă anticorpi după infectare Majoritatea copiilor nu produc anticorpi dupa o infecție cu coronavirus, ceea ce ii expun unei reinfectari și unor forme de Covid long, transmite Sciences et Avenir. Potrivit unui studiu din luna iulie 2021, aduții infectați care au produs anticorpi au un risc cu 80% mai mic de a se reinfecta comprativ cu adulții infectați care nu dezvolta anticorpi. Or, majoritatea adulților infectați genereaza anticorpi, deci beneficiaza de o anumita protecție. Dar toate acestea par sa nu fie valabil in cazul copiilor. Un studiu australian, publicat la data de 9 martie anul acesta in revista Jama Network Open,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de COVID-19 a devenit un inamic de temut, in acest zile, pentru armatele ruse și ucrainene, care se confrunta cu tot mai multe cazuri de militari infectați. Generalul Oleksandr Syrskyi, comandantul forțelor terestre ucrainene, a declarat pentru The Guardian ca dintr-un total de aproximativ…

- Majoritatea școlilor din raionul Orhei își continua în continuare activitatea cu prezența fizica a elevilor în salile de clasa. Deși s-a dublat numarul cazurilor de infectare în rândul maturilor și al copiilor, autoritațile publice locale își mențin în vigoare…

- Un studiu efectuat de cercetatorii de la Centrele pentru controlul și prevenirea bolilor (CDC) din SUA susțin ca tinerii cu infecție Covid-19 prezinta un risc mai mare de a fi diagnosticați cu diabet. In cadrul acestui studiu, cercetatorii au luat in calcul diabetul declarat in termen de 30 de zile…

- Dr. Valeria Herdea, medic primar de medicina de familie, membru al Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea si vicepresedinte al Colegiului Medicilor din Romania a explicat pentru News.ro de ce este foarte importanta vaccinarea copiilor. Miercuri incepe vaccinarea copiilor…

- Situația este dramatica la Iași, unde, in doar o zi, numarul pacienților internați la Spitalul pentru Copii Sfanta Maria s-a dublat, iar mulți dintre ei nu au implinit inca un an. Doar la unul dintre pacienti, infectia a fost provocata de tulpina Omicron, spun medicii. In celelalte cazuri, e vorba,…

- Numarul cazurilor de COVID-19 in randul copiilor a crescut. La acest moment, la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Capitala sunt internati 8 copii cu varste sub cinci ani, inclusiv sugari. ”Numarul infectiilor a crescut de la inceputul anului. Acum sunt 8 copii internati in compartimentul de COVID.…

- Un medic britanic atrage atenția ca varianta Omicron a coronavirusului Sars-CoV-2 ar fi responsabila de simptome cutanate in cazul copiilor infectați. Varianta Omicron este asociata cu simptome specifice? Deocamdata nu exista un raspuns ferm la aceasta intrebare. Unii medici cred ca au identificat totuși…

- Bolnavii de covid-19 infectati cu varianta Omicron a SARS-CoV-2 prezinta un risc mai mic de spitalizare cu pana la 70% fata de bolnavii infectati cu varianta indiana (Delta), potrivit unei analize a Agentiei brtanice a securitatii sanitare (UKHSA), care ramane insa prudenta din cauza numarului spitalizarilor…