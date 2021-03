Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a lansat oficial luni campania de vaccinare anti-COVID-19 a palestinienilor care lucreaza in Israel sau in coloniile din Cisiordania ocupata, a anuntat Magen David Adom (MDA), echivalentul Crucii Rosii in Israel, transmite France Presse. Autoritatea Palestiniana a anuntat in februarie…

- Israelul a amanat vineri campania de vaccinare anticoronavirus a peste 120.000 de palestinieni cu permise de munca in teritoriul israelian si in coloniile evreiesti din Cisiordania ocupata, campanie care urma sa inceapa duminica, transmite EFE, potrivit AGERPRES. Campania "a fost amanata pana…

- Israelul a amânat vineri campania de vaccinare anticoronavirus a peste 120.000 de palestinieni cu permise de munca în teritoriul israelian si în coloniile evreiesti din Cisiordania ocupata, campanie care urma sa înceapa duminica, transmit EFE și Agerpres.Campania "a…

- Membrii guvernului australian au fost printre primele persoane care au primit o doza de vaccin impotriva COVID-19 duminica, cand a inceput campania de vaccinare in Australia, relateaza France Presse. Prim-ministrul Scott Morrison a fost vaccinat cu o doza de Pfizer/BioNTech intr-un centru…

- Organizatia nonguvernamentala (ONG) de apararea drepturilor omului Amnesty International (AI) indeamna Israelul sa furnizeze vaccinuri impotriva covid-19 palestinienilor din Cisiordania ocupata si din Fasia Gaza, subliniind ca statul evreu are aceasta obligatie in dreptul international, relateaza AFP.

- Rezidenti ai azilurilor de pensionari au fost primele persoane vaccinate impotriva covid-19 in Belgia, o tara in care aceste institutii au fost grav afectate de pandemie, relateaza BFMTV, potrivit news.ro. Primele doze de vaccin Pfizer-BioNtech au fost administrate aproape in mod simultan,…

- Primele doze de vaccin, livrate sambata, au fost injectate duminica in Italia, inainte de ora 7.00 GMT (9.00, ora Romaniei), infrmierei Claudia Alivernini si profesoarei Maria Rosaria Capobianchi, directoarea laboratorului de virusologie al Spitaului Spallanzani de la Roma. Este "un gest mic, dar fundamental…

- Mexicul va lansa joi campania de vaccinare contra Covid-19, imediat ce soseste lotul de vaccinuri comandat de la Pfizer/ BioNTech, a anuntat, marti, ministrul adjunct al Sanatatii, Hugo Lopez-Gatell, potrivit AFP. "Maine (miercuri) soseste primul transport de vaccinuri Pfizer contra SARS-CoV-2…