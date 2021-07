Irlanda va incepe vaccinarea impotriva coronavirusului a copiilor incepand de la varsta de 12 ani, conform unui anunt facut marti de guvernul de la Dublin in care este subliniat “riscul semnificativ” reprezentat de varianta Delta. Intr-un comunicat de presa ulterior unei sedinte a Consiliului de ministri, guvernul a indicat ca a acceptat recomandarea de a […] The post COVID-19 – Irlanda incepe vaccinarea adolescenților appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .