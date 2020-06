Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului a anunțat ca Guvernul a finalizat cu succes includerea bolii COVID-19 in grupa bolilor infectocontagioase din categoria A, astfel incat incapacitatea temporara de munca sa fie platita in proporție de 100% ”Avocatul Poporului saluta adoptarea de catre Guvern a Hotararii nr. 423 din…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, solicita ministerului Muncii și ministerului Sanatații ca boala COVID-19 sa fie inclusa in grupa bolilor infectocontagioase din grupa A. Astfel, asigurații care se afla in incapacitate temporara de munca sa fie platiți in procent de 100%, nu 75%, așa cum se intampla…

