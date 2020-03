Stiri pe aceeasi tema

- In contextul zvonurilor ca Romania nu ar avea capacitatea de testare a populatiei pe masura raspandirii coronavirusului, Grupul de Comunicare Strategica informeaza ca Ministerul Sanatații monitorizeaza in permanența situația stocurilor de teste pentru diagnosticare moleculara (Real Time PCR) existente…

- Romania: Numarul de infecții cu noul coronavirus a trecut de 100 (UPDATES) Grupul de Comunicare Strategica a confirmat, sâmbata seara, înca sase cazuri de coronavirus în Hunedoara si Brasov. În Brasov este vorba de un barbat de 51 de ani întors din Italia…

- Ministerul Sanatatii ia masuri pentru prevenirea coronavirusului si a demarat procedura de dezinfectie in institutie, scrie antena3.ro. Decizia a fost luata dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a confirmat ca o angajata a Ministerului Sanatatii a fost testata pozitiv cu coronavirus.In urma acestei…

- Ministerul Sanatatii anunta ca a inventariat stocul testelor de diagnosticare moleculara pentru detectarea COVID-19 si ca nu este pericolul de a ramane fara capacitate de diagnosticare a coronavirusului.

- Barbatul aflat in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor nu este infectat cu coronavirus, a anuntat joi seara Grupul de Comunicare Strategica. "Referitor la situatia inregistrata la Tribunalul Municipiului Bucuresti, astazi, 5 martie, facem precizarea ca, in urma testelor efectuate in regim…

- Avand in vedere necesitatea unor clarificari suplimentare asupra recomandarilor de conduita in prevenirea raspandirii coronavirus (COVID-19), Grupul de Comunicare Strategica pune la dispoziție raspunsuri pentru o serie de intrebari ridicate in spațiul public: Care este diferența dintre carantina și…

- Ministerul Sanatatii a fost informat de catre reprezentantii Institutului National de Boli Infectioase "prof.dr. Matei Bals" ca pacientul din judetul Gorj depistat cu noul Coronavirus COVID 19 a fost retestat in cursul zilei de astazi, testele avand rezultat negativ.Reprezentantii institutului au anuntat…

- Linia TELVERDE destinata cetatenilor care doresc informatii legate de prevenirea infectarii cu virusul COVID-19 (coronavirus) a fost operationalizata la nivelul Institutului National de Sanatate Publica din subordinea Ministerului Sanatatii, informeaza joi Grupul de Comunicare Strategica. Cetatenii…