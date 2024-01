Vaccinurile anti-Covid au salvat cel puțin 1,4 milioane de vieți, in Europa, a anunțat responsabilul regional al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS). ”Pe masura ce invațam sa traim cu Covid-19 și alte virusuri respiratorii, este vital pentru persoanele vulnerabile sa fie la zi cu vaccinurilor contra Covid-19 și a gripei”, precizeaza dr. Hans Kluge, responsabil OMS. ”In prezent, 1,4 milioane de persoane din regiunea noastra, in majoritatea lor persoane in varsta – pot profita de viața impreuna cu cei apropiați, pentru ca ele au luat decizia vitala de a se vaccina contra Covid-19”, a spus Hans…