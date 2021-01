Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul festival de muzica Coachella din California (SUA) nu se va desfasura cum era prevazut in aprilie ca urmare a pandemiei de COVID-19, au decis vineri autoritatile sanitare locale, care au anulat din aceleasi motive editia din 2020, relateaza EFE. Cameron Kaiser, responsabilul sanatatii…

- Celebrul festival de muzica Coachella din California (SUA) nu se va desfasura cum era prevazut in aprilie ca urmare a pandemiei de COVID-19, au decis vineri autoritatile sanitare locale, care au anulat din aceleasi motive editia din 2020, relateaza EFE. Cameron Kaiser, responsabilul sanatatii…

- Bill Gates a anunțat pe Twitter ca s-a vaccinat impotriva coronavirusului. Miliardarul a publicat și o fotografie in care este surprins momentul in care primește prima doza a vaccintului. Fondatorul Microsoft a investit milioane de dolari in dezvoltarea diverselor vaccinuri in ulimele decenii.

- Republica Moldova va beneficia de un grant de 3,48 milioane dolari din partea Bancii Mondiale pentru limitarea efectelor pandemiei COVID-19, comunica MOLDPRES. Comisia politica externa și integrare europeana a Parlamentul a aprobat astazi inițierea negocierilor Acordului de Grant dintre Republica Moldova…

- IATA, care anticipa in iunie pierderi de 100 de miliarde de dolari, pe parcursul celor doi ani, prognozeaza in prezent un deficit de 118,5 miliarde de dolari doar in 2020 si alte pierderi, de 38,7 miliarde de dolari, in 2021. Perspectivele extrem de negative scot in evidenta dificultatile cu care se…

- Clubul englez de fotbal Tottenham Hotspur a anuntat luni ca a suferit pierderi nete de peste 60 de milioane de lire sterline in anul financiar trecut, in conditiile in care pandemia de Covid-19 a dus la intreruperea competitiilor, apoi la disputarea meciurilor fara spectatori, scrie Reuters, potrivit…

- UE ar putea plati peste 10 mld. dolari pentru a achiziționa sute de milioane de vaccinuri pentru COVID-19. De ce serul dezvoltat de Pfizer/BioNTech va fi mai ieftin in Europa fața de SUA Uniunea Europeana ar putea plati peste 10 miliarde de dolari pentru a-si asigura sute de milioane de doze de vaccinuri…

- Președintele ales al Statelor Unite Joe Biden a anunțat luni ca dorește sa creeze 3 milioane de locuri de munca „bine platite”, în special în domeniul tehnologiei, mașini electrice și energii verzi și promite un salariu minim de 15 dolari pe ora, potrivit AFP.Confruntat…