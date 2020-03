Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan, unul dintre romanii diagnosticați cu COVID-19 s-a vindecat și s-a externat din Spitalul „Victor Babeș din București”. La ieșire, a transmis un mesaj in care trage un semnal de alarma asupra oamenilor care trateaza situația superficial.

- Coronavirus in Romania. Domeniul economic va fi sprijinit pe timpul starii de urgența. Klaus Iohannis a facut primele declarații oficiale, dupa instituirea starii de urgența in Romania și a anunțat masurile ce vor intra in vigoare dupa publicarea in Monitorul Oficial.

- Romania intra de astazi in stare de urgenta, masurile ce vor fi luate urmand sa fie dedicate exclusiv combaterii epidemiei. Perioada starii de urgenta va fi de 30 de zile, iar posibilitatea prelungirii depinde de evolutia epidemiei de coronavirus. ”Aceasta stare de urgenta va face posibila alocarea…

- Rațiunea. Frica distruge rațiunea și, urmand rima și logica, națiunea.Scoase din context, imaginile cu sute de mașini aliniate la intrarea in țara au rezonanța de sarbatoare. Așa e de Craciun, așa urma sa fie de Paște. Sa vina romanii acasa, sa intinda mese in familie, sa-și vada parintii, frații, copiii,…

- Exista in intreaga lume un deficit major pe piata echipamentelor de protectie, vitale in gestionarea epidemiei de coronavirus. Cererea este in prezent de o suta de ori mai mare decat in situatiile obisnuite, iar stocurile sunt insuficiente. Preturile sunt de 20 de ori mai mari. Care sunt stocurile de…

- “Fii aproape de mine”, campanie pentru sprijinirea pensionarilor și familiilor cu dificultați materiale din Alexandria in Social / on 27/01/2020 at 12:55 / Un proiect de hotarare privind aprobarea organizarii și desfașurarii campaniei “Fii aproape de mine”, in Municipiul Alexandria, in anul 2020,…

- Papa Francisc a laudat ”angajamentul minunat” de care a dat dovada China in eforturile sale de a limita epidemia de coronavirus, intr-un discurs rostit duminica, in care suveranul pontif a mai spus ca se roaga pentru cei decedati, cei bolnavi si pentru familiile victimelor, informeaza Agerpres.”Vreau…

- Piața auto resimte din plin impactul trecerii de la motorul cu ardere interna la cel electric, sub presiunea reglementarilor privind poluarea. Giganții auto se confrunta cu scaderi ale vinzarilor, cu amenzi usturatoare din partea guvernelor și sunt nevoiți sa se asocieze pentru marea schimbare, conform…