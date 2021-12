Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 70 de cadre medicale din Spania s-au imbolnavit de COVID la o petrecere. Toate persoanele infectate lucreaza la secția de Terapie Intensiva a Spitalului din Malaga. Medicii și asistentele au organizat o petrecere pe 1 decembrie, in ciuda nerecomandarii autoritaților. La petrecere au participat…

- Dupa ce s-a recuperat de Covid-19, o femeie din SUA, pe numele ei Danielle Huff, a decis sa mearga la sala pentru a face mișcare. Dar cand era pe banda de alergare, aceasta a observat pentru prima data o durere in piept. Chiar daca a trecut prin boala, femeia nu experimentase o asemenea durere de piept,…

- Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) din SUA a prezentat lista celor mai intalnite efecte secundare in urma vaccinarii cu doza 3, cunoscuta și drept „doza booster”. Persoanele care decid sa se vaccineze cu a treia doza (sau a doua in cazul vaccinului Johnson & Johnson) anti-Covid, trebuie…

- O femeie din SUA a fost bolnava de COVID timp de 335 de zile. Aceasta deține recordul pentru cel mai lung caz de boala. Cazul femeii a fost documentat de cercetatori. De vina pentru boala prelungita ar fi sistemul imunitar slabit al pacientei, care a avut cancer. Ea este acum vindecata. Americanca in…

- Un barbat a fost injunghiat in inima de iubita lui. Acesta a fost salvat de medici in ultimul moment. Inima i-a fost cusuta de un medic din Sibiu. Este o operație rara, pe care chirurgul a invațat sa o faca in strainatate. Mircea Soloși a fost salvat in ultima clipa de medici, dupa ce a fost injunghiat…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a aprobat luni administrarea dozelor de rapel ale vaccinului ani-Covid al laboratorului Moderna (Spikevax) in cazul persoanelor cu varste de 18 ani și peste, transmite AFP și Nouvel Obs. Datele au aratat ca a treia doza de Spikevax administrat dupa 6 – 8 luni…

- Valul 4 al pandemiei face ravagii in Romania, iar medicii sunt pusi in situatia de a alege pe cine sa salveze prima oara la ATI. Tara noastra ocupa locul al doilea in Europa, dupa Bulgaria, in clasamentul deceselor provocate de de COVID-19. „Se ajunge aici pentru ca oamenii vin de foarte multe ori…

- Care va fi sfarșitul pandemiei de Covid-19. Patru SCENARII schițate de experți Care va fi sfarșitul pandemiei de Covid-19. Patru SCENARII schițate de experți La sfarșitul lunii iulie, revista Lancet a publicat un articol semnat de vreo 30 de oameni de știința și care analizeaza direcțiile pe care ar…