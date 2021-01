"Economia culturala este o parghie puternica de export si de influenta pentru Uniunea Europeana, exporturile de bunuri culturale reprezentand mai mult de 28,1 miliarde de euro in 2017", se arata in studiu. Potrivit studiului, veniturile din sector - care include TV, cinema, radio, muzica, edituri, jocuri video, interpretare si arte vizuale - au scazut cu 31,2% anul trecut in comparatie cu 2019. Sectorul cultural a fost mai afectat decat turismul, care a pierdut 27% din venituri. Potrivit The Guardian, doar industria de aviatie, unde veniturile au scazut cu 31,4%, a suferit mai mult, spun autorii…