Covid-19: CJSU a hotarat! Ce masuri se vor aplica de maine in Constanta si Eforie Noile masuri se aplica incepand cu data de 11.10.2021, ora 00.00.Astazi, in cadrul CJSU, a fost votata hotararea nr. 143.Aceasta prevede constatarea incadrarii in limitele de incidenta cumulata la 14 zile mai mare de 6 1.000 de locuitori si mai mica sau egala cu 7,5 1.000 de locuitori pentru judetul Constanta, respectiv constatarea incadrarii in limitele de incidenta cumulata la 14 zile mai mare de 7,5 1.000 de locuitori pentru U.A.T. urile Constanta si Eforie.Masurile de prevenire a raspandirii ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

