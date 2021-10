Covid-19: Cea mai puternică scădere a speranței de viață după al doilea Război Mondial Pandemia Covid-19 a provocat, la nivel global, cea mai puternica scadere a speranței de viața, dupa al doilea Razboi Mondial, este concluzia unui studiu recent al Universitații Oxford. In 2020, speranța de viața a scazut cu peste șase luni, comparativ cu anul 2019, in 22 din 29 de țari analizate de acest studiu. Scaderile cele mai importante sunt observate la barbații din Statele Unite și Lituania , unde aceștia au pierdut 2,2 ani și, respectiv 1,7 an speranța de viața. Reducerea speranței de viața cu peste un an s-a inregistrat in 11 țari in cazul barbaților și in opt țari, in cazul femeilor,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

