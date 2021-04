Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Brașov a adoptat astazi Hotararea nr. 88/2021, privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 14 zile in unitațile administrativ-teritoriale Prejmer și Budila, hotarare care prevede urmatoarele: Art.1 Se…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a dispus noi restricții in orașul Ocna Mureș incepand de maine, 28 martie 2021 – ora 00.00, prin intermediul Hotararii numarul 81 din 27.03.2021, prin care se instituie noi masuri pentru diminuarea efectelor pandemiei de COVID-19, in contextul unor incidențe…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a dispus noi restricții in orașul Abrud incepand de maine, 28 martie 2021 – ora 00.00, prin intermediul Hotararii numarul 81 din 27.03.2021, prin care se instituie noi masuri pentru diminuarea efectelor pandemiei de COVID-19, in contextul unor incidențe…

- Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor a adresat Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, Instituției Prefectului Județului Alba și Direcției de Sanatate Publica Alba, solicitarea de a reevalua scenariul roșu de combatere a pandemiei de COVID-19, aplicat Municipiului Sebeș, avand in vedere…

- In urma ultimei ședințe a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Alba, s-a decis ca restricțiile anti-COVID-19 impuse in comunele Cetatea de Balta și Garbova sa fie ridicate, incepand cu data de 20.01.2021, ora 00.00. Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de COVID–19 pentru perioada…

- In urma ultimei ședințe a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Alba, s-a decis ca și restricțiile anti-coronavirus impuse in comunele Saliștea și Șibot sa fie ridicate, datorita numarului scazut de cazuri active inregistrate. Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de COVID–19 pentru…

- Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de COVID–19 pentru perioada 30.12.2020 – 12.01.2021, respectiv pentru perioada 31.12.2020 – 13.01.2021, la nivelul tuturor unitaților administrativ–teritoriale din județ, transmisa Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Alba de catre Direcția…

- Reprezentanții Instituției Prefectului – Județul Mureș au transmis luni, 11 ianuarie, prin intermediul unui comunicat de presa, faptul ca in urma modificarii ratei de incidența COVID-19 in localitațile din județul Mureș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Mureș a adoptat la data curenta,…