Covid-19: Care este situatia paturilor ATI la nivelul judetului Constanta si la nivelul tarii Potrivit datelor existente in aplicatia alerte.ms, la nivel national, exista 1.717 de paturi de ATI destinate pacientilor COVID 19.Totodata, la nivel national exista o rezerva operationala de 143 paturi ATI destinate pacientilor de COVID 19.1.632 paturi ATI sunt ocupate la nivelul intregii tari.La momentul actual, la nivelul judetului Constanta, sunt disponibile patru paturi, altele decat cele rezervate special pentru persoane cu anumite conditii medicale care sunt si confirmate cu SARS COV 2.Co ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

