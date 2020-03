Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o postare pe Twitter, Craig Spencer a descris o zi petrecuta in Camera de Garda. El descrie ce se intampla in intervalul de timp dintre prima cafea și dușul in care se incearca inlaturarea pericolului de contaminare, dar cu care si sa alunge memoria cazurilor grave la care a fost martor peste…

- Federatia internationala de Tenis de Masa ( ITTF ) a decis, in contextul raspandirii pandemiei de coronavirus, sa prelungeasca cu doua luni suspendarea competitiilor sale, pana la 30 iunie, si sa inghete clasamentele in vigoare din luna martie. „Din cauza incertitudinii persistente cauzate de pandemia…

- Circa 500 de sportivi olimpici sud-coreeni si antrenori au parasit temporar principalul lor centru de pregatire, in cursul ultimelor doua zile, pregatindu-se sa ia o pauza dupa amanarea Jocurilor Olimpice de vara de la Tokyo, informeaza agentia Yonhap, relateaza Agerpres. In urma unui ordin al Comitetului…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, considera ca amanarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo reprezinta o decizie normala, echilibrata si responsabila in contextul pandemiei de COVID-19, potrivit Agerpres.El afirma ca Jocurile Olimpice ar trebui sa ofere tuturor sportivilor…

- Stafeta tortei olimpice, care ar fi urmat sa inceapa joi pe teritoriul Japoniei, a fost anulata, in conditiile in care Jocurile Olimpice programate sa se desfasoare in aceasta vara la Tokyo au fost amanate cu un an.Anunțul acestei decizii istorice a fost facut, marți, de catre presedintele comitetului…

- Guvernul Azerbaidjanului a decis, vineri, anularea finalelor Cupei Mondiale de gimnastica artistica de la Baku . S-a hotarat ca timp de o luna sa se evite adunarile mari de persoane, in contextul pandemiei de coronavirus. Federatia Romana de Gimnastica a precizat pe pagina sa de Facebook ca „a luat…

- Comitetul International Olimpic (CIO) va urma ''recomandarile'' Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) pentru a decide o eventuala amânare a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, prevazute la vara, a anuntat presedintele instantei olimpice, germanul Thomas Bach, citat de AFP.''Vom…

- Inotatorul sud-african Roland Schoeman, campion olimpic si mondial, a fost suspendat un an pentru dopaj, a anuntat joi Federatia internationala de natatie (FINA), citata de AFP. Schoeman, in varsta de 30 ani, medaliat cu aur la JO 2004 de la Atena, in proba de stafeta 4x100 m, si triplu campion al lumii,…