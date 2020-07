CoVid-19 BN: 12 infectați, 11 vindecați, 3 externați la cerere! Situația gravă la nivel național Inca 12 bistrițeni au fost depistați cu CoVid-19, in ultimele 24 de ore, iar alți 11 au fost declarați vindecați și externați. Printre persoanele infectate se regasește și un angajat din cadrul personaluliui auxiliar al Spitalului Județean de Urgența Bistrița. De asemenea, trei pacienți au fost externați la cerere. La nivel național au fost inregistrate 698 noi cazuri de imbolnavire și 24 de decese. Totodata, alte 285 de cazuri au fost declarate vindecate și externate, iar 110 cazuri asimptomatice plus alte 406 cazuri simptomatice au fost externate la cerere. In același interval au fost efectuate… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

