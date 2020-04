Covid-19. Alternative mai puțin invazive la ventilarea mecanică In cazurile grave, coronavirusul duce la o detresa respiratorie acuta, care necesita intubarea pacienților. Este una dintre primele informații pe care le-au transmis medicii la inceputul pandemiei de coronavirus. Astfel, state din intreaga lume s-au pregatit pentru a putea face fața unui val mare de pacienți care sa necesite un ventilator mecanic. In Romania, guvernul transmitea ca ar exista aproape 1.400 de ventilatoare mecanice și ca se fac eforturi pentru achiziționarea altor cateva sute. Insa ultimele cercetari conduc spre alternative mai puțin invazive, care se pot dovedi eficiente in tratarea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

