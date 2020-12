COVID-19 a determinat reducerea dramatică a serviciilor esenţiale COVID-19 a determinat reducerea dramatica a serviciilor esentiale si a protectiei oferite copiilor migranti si celor stramutati in tarile din intreaga lume Conform unei noi anchete, raspunsul la pandemie si eforturile de redresare exclud in mare parte copiii migranti BUCURESTI, 18 decembrie 2020 - In tarile din lumea intreaga, planurile nationale privind raspunsul la pandemia de COVID-19 si cele de redresare ii exclud in mare parte copiii migranti si cei stramutati, confruntati si cu reducerea semnificativa a accesului la servicii esentiale si la protectie, a anuntat UNICEF astazi. La baza acestor… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

