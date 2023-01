Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta "Fogolyan Kristoff" din Sfantu Gheorghe a luat decizia de a interzice, incepand de luni, vizitarea pacientilor internati in sase sectii, pe fondul cresterii numarului de infectii respiratorii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Consiliul Judetean Harghita a dat in folosinta, azi, la Miercurea Ciuc, patru noi locuinte pentru medici, acesta fiind al cincilea imobil construit cu scopul de a atrage specialisti la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU), pentru imbunatatirea serviciilor medicale. Presedintele Consiliului Judetean Harghita,…

- La Camera de Garda Pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu s-au prezentat, in ultima saptamana și jumatate, 522 de copii cu diverse afecțiuni respiratorii (pneumonii, viroze și bronșiolite). In aceeași perioada, in Secția de Pediatrie au fost internați 55 de copii (miercuri…

- Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din Sfantu Gheorghe a depus, recent, doua cereri de finantare in cadrul PNRR pentru cresterea calitatii serviciilor medicale in Ambulatoriul de specialitate si dezvoltarea infrastructurii spitalicesti cu echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii…

- Ministerul Sanatatii anunta, joi, deschiderea a 59 de centre de evaluare care asigura asistenta medicala pediatrica in cazul virozelor respiratorii si a precizat care este procedura care trebuie aplicata, astfel incat sa fie degrevate serviciile de Urgenta, iar timpul de asteptare sa fie redus, potrivit…

- Tesla recheama peste 321.000 de vehicule din Statele Unite din cauza posibilitatii ca lampile din spate sa nu se aprinda intotdeauna, a declarat compania intr-un comunicat, transmite Reuters. Stirea urmeaza unei alte rechemari, anuntata vineri, a aproape 30.000 de masini Model X din Statele Unite,…

- Angajatii Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe au castigat procesul pentru voucherele de vacanta pe anul 2020. Cu toate ca sentinta este definitiva, nu vor putea intra deocamdata in posesia lor, deoarece Consiliul Judetean nu are bani pentru acoperirea acestora in valoare de 1,2 milioane…

- Un incendiu a izbucnit, joi, intr-o anexa a Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbraveni, din cauza unui scurtcircuit la o masina de spalat, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…