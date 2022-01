Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local Baia Mare a aprobat in sedinta de marti, 28 decembrie, pretul tichetelor si abonamentelor de parcare pentru anul 2022. eMaramures va prezinta tarifele pe care le va percepe Primaria Baia Mare de la soferii care parcheaza pe spatiul public. Source

- Elevii care participa la programul Pedibus, initiat de autoritatile locale din Sfantu Gheorghe cu scopul de a-i stimula pe copii sa mearga pe jos la scoala, s-au intalnit azi, in centrul orasului, cu Mos Nicolae. "In aceasta dimineata, un numar record de elevi s-au alaturat traseelor Pedibus, avand…

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe intentioneaza sa modifice programul "Dam valoare rablei tale", initiat in acest an, si sa reduca vechimea masinilor eligibile de la 10 la 5 ani. Primarul municipiului, Antal Arpad, a declarat, azi, ca prin acest program, ce are ca scop eliminarea din trafic a…

- Incidenta cazurilor de COVID-19 a scazut in ultima saptamana in judetul Covasna, ajungand in prezent la 3,54 la mia de locuitori, de la aproape 5/1.000 cat a fost miercurea trecuta. Potrivit Institutiei Prefectului Covasna, la ora actuala in judet sunt 803 cazuri active, cele mai multe in municipiile…

- Operatorul de salubritate din Baia Mare a fost amendat de polițiștii locali pentru „nerespectarea obligațiilor contractuale privind golirea cosurilor stradale de pe raza Municipiului Baia Mare”. Amenda a fost una de 1000 de lei, in ultima saptamana polițiștii locali aplicand baimarenilor, dar și firmelor…

- Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din Sfantu Gheorghe a suplimentat numarul de paturi pentru pacientii COVID-19 pe fondul inmultirii cazurilor de infectii cu noul coronavirus. Potrivit managerului institutiei, Andras Nagy Robert, in urma reorganizarii mai multor sectii au putut fi alocate inca 32 de…

- Trei spitale din judetul Covasna au primit, azi, aparate de ventilatie si medicamente pentru tratarea pacientilor COVID-19 din donatia facuta Romaniei de catre Guvernul Ungariei. Doua aparate de ventilatie, 200 de masti pentru ventilatie noninvaziva si 300 de cutii de Favipiravir au fost donate Spitalului…

- Etapa a 13-a din Liga I de fotbal a continuat luni, 25 octombrie, cand au fost programate doua confruntari: Academica Clinceni – UTA Arad 0-3 și CFR Cluj – Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 2-0 (FOTO). Pentru formația covasneana acesta este cel de-al doilea eșec consecutiv in mandatul antrenorului Cristiano…