Numarul casatoriilor inregistrate anul trecut in municipiul Sfantu Gheorghe a fost mai mare decat in anul anterior, iar cei mai multi copii s-au nascut in luna noiembrie, releva o statistica a Serviciului Comunitar de Evidenta a Persoanelor. "Numarul copiilor nascuti anul trecut, cu domiciliul in Sfantu Gheorghe, se ridica la 485. In total, Serviciul a inregistrat anul trecut 1.722 de copii nou-nascuti, cu peste 300 mai multi decat in 2018, iar dintre acestia, 1.107 s-au nascut la Spitalul Judetean din Sfantu Gheorghe. Numarul nascutilor cu domiciliu in Sfantu Gheorghe a fost cel mai mare in luna…