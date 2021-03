Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Intorsura Buzaului vor sa introduca programul Gastro Local in zona, pentru a promova gastronomia si produsele traditionale si a sprijini dezvoltarea turismului. Primarul orasului Intorsura Buzaului, Raul Urda, a declarat, pentru AGERPRES, ca programul va fi implementat cu sprijinul…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri a anunțat care este starea drumurilor naționale din Regiunea Centru in aceata dimineața. CAROSABIL: Drumuri cu zapada: – DN1 Km 138 +000 159 +600 Predeal {Bv} -Brasov zapada framantata 2 -3 cm– DN7C Km 130 +000 – 140 +000 Balea {Sb} zapada framantata 3-4 cm –…

- Concursul "Cea mai frumoasa casa impodobita de Craciun", organizat de Primaria orasului Intorsura Buzaului, a fost castigat de familia Stoica din localitate, care a donat Clubului Elevilor banii primiti drept premiu. Primarul orasului Intorsura Buzaului, Raul Urda, mentioneaza, intr-o postare pe pagina…

- Premiul pentru „Cea mai frumoasa casa impodobita de Craciun” din Intorsua Buzaului a fost caștigat de Costel Stoica, proprietarul imobiliului situat pe str. Aviatorului nr 18B. Informația a fost potata pe pagina de socializare a primarului orașului Intorsura Buzaului, Raul Urda, care a precizat…

- SC ADARMO CONCEPT SRL cu sediul in Brasov, str. Nicopole nr. 37, ap2, cam2, CUI RO30886115, deruleaza pe o perioada de 180 zile proiectul finanțat din Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in anexa nr. 2,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) emis, vineri, o atenționare Cod galben de ploi importante cantitativ și ninsori abundente, valabila de sambata dimineața in zece județe din țara. Potrivit meteorologilor, in intervalul 12 decembrie, ora 8:00 – 13 decembrie, ora 10:00, in nordul Munteniei…