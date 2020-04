Covăsânț, micuța localitate cu istorie milenară. Ce fragmente de istorie ascunde FOTO La poalele Munților Zarandului, in vestita podgorie a Aradului, se afla stravechea așezare Covasanț, atestata documentar in a doua jumatate a secolului al XIII-lea, dar care exista, cu siguranța de mai multa vreme. La cațiva kilometri de așezarea de astazi s-a aflat vechea cetate Tornea, ridicata pe varful dealului Cioca-Tornea intre Șiria și Șoimoș, care […] Articolul Covasanț, micuța localitate cu istorie milenara. Ce fragmente de istorie ascunde FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- HRISTOS A INVIAT! „Cred ca nu exista nimic mai frumos, mai adanc, mai imbietor, mai rezonabil, mai barbatesc si mai perfect decat Hristos, ba mai mult decat atat, daca cineva mi-ar dovedi ca Hristos este in afara adevarului si ca de fapt adevarul este in afara lui Hristos, mai bine as ramane atunci…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența din Lugoj a decis ca de vineri, 17 aprilie, purtarea maștilor sa devina obligatorie, pe tot teritoriul... The post De vineri, este obligatorie purtarea maștilor de protecție intr-o localitate din Timiș appeared first on Renasterea banateana .

- Avand in vedere ca au fost mai multe intrebari cu privire la restricțiile de circulație intre localitați, Grupul de Comunicare Strategica ofera raspunsuri in acest sens. Autoritațile prezinta condițiile de parasire a localitații de domiciliu. Intrebare: Pot sa merg intr-un alt oraș decat cel de domiciliu…

- In satul Balceana din raionul Hancești a fost instituita carantina, dupa ce au fost confirmate mai multe cazuri de imbolnavire cu COVID-19. Autoritațile locale sunt acum in sedința și discuta despre masurile care trebuie luate.Informația a fost confirmata pentru publika.

- Primii romani de pe nava de croaziera din Japonia ajung maine dimineața acasa. Aceștia nu sunt infectați, dar vor fi izolați preventiv in carantina timp de 14 zile. Repatrierea cetațenilor din China este insa o problema delicata.

- Daniel Sauca Moment tragicomic: parlamentarii PNL vor vota impotriva propriului guvern! Sau nu vor participa la vot, ceea ce e același lucru. Parca il vad pe dl Ludovic Orban in rolul lui Birlic sau Dem Radulescu din „Titanic vals”: „Sa nu ma votați!” (Deja „imaginea” e derulata pe televiziuni și pe…

- Un barbat de 40 de ani din Seini conducea cu o viteza de peste 100 km/h in localitate in timp ce avea permisul suspendat La sfarsitul saptamanii trecute, politistii rutieri care au actionat pe D.N.1C au efectuat semnalele regulamentare de oprire a unei autoutilitare conduse pe raza localitatii Cicarlau,…

- Directia Judeteana pentru Cultura Constanta a facut precizari pentru cotidianul ZIUA de Constanta cu privire la toate aspectele ce stau in jurul constructiei de birouri de langa monumentul "Lupoaica". Magdalena Tita, directorul directiei mentionate a transmis toate datele ce trebuie cunoscute legate…