Counter-Strike 2 nu va mai funcționa pe macOS și PC-uri mai vechi Odata cu lansarea lui Counter-Strike 2, cei de la Valve pare ca trec printr-o mulțime de schimbari. Dupa ce noul joc a fost luat la ținta de fani pentru stadiul in care a fost lansat , mulți au criticat decizia de a inlocui CSGO complet. Doar ca acum, dezvoltatorii au reușit sa mai supere o categorie noua de fani: cei care folosesc macOS. Asta se datoreaza faptului ca dupa lansarea jocului dezvoltat in Source 2, echipa a oprit suportul pentru DirectX 9, sisteme de operare pe 32 de biți și sistemele Apple. Aceasta decizie nu afecteaza doar gamerii de pe macOS, ci și pe cei cu configurații slabe.… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

