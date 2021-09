Stiri pe aceeasi tema

- Seful statului Klaus Iohannis a anuntat ca va participa, sambata, la Congresul PNL in care se alege presedintele formatiunii, candidați fiind Ludovic Orban și Florin Cițu. Cu privire la criza guvernamentala, el a aratat, marti, intr-o discutie cu jurnalistii care il insotesc la New York la Adunarea…

- Cu doar citeva zile inainte de Congresul PNL, Nicolae Robu face insa un efort in a-i indemna pe liberali sa-l voteze pe Ludovic Orban la presedintia partidului. Problema este ca actuala conducere a PNL Timis a “aranjat” lista cu delegati astfel incat sa cuprinda doar votanti ai lui Florin Citu. Fostul…

- Presedintele Klaus Iohannis a sunat personal mai multi sefi ai unor filiale judetene PNL din tabara "nehotaratilor", mai exact sefi de filiale care nu s-au pronuntat explicit in favoarea lui Florin Citu sau Ludovic Orban in cursa acestora pentru sefia partidului, au declarat surse din PNL pentru Epoch…

- PNL Valcea a decis, marti seara, sustinerea ambelor motiuni la Congresul din 25 septembrie. Liberalii valceni au acordat acelasi numar de voturi celor doua documente ale lui Ludovic Orban si Florin Citu. PNL Valcea a validat, marti seara, ambele motiuni inscrie in cursa la Congresul din 25…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, trage un semnal de alarma referitor la situația din partidul pe care il conduce. Acesta considera ca situatia PNL este “destul de critica” si ca singura “forma onorabila” de a asigura o majoritate parlamentara este refacerea actualei coalitii, fiind exclus “vreun blat”…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a recunoscut, luni seara, ca Florin Cițu este in avantaj in acest moment in competiția pentru președinția partidului. Orban a spus, luni seara, la TVR 1, ca Florin Cițu a avut ca strategie atragerea președinților de filiala. „Strategia domnului Cițu a fost sa atraga…

- Principalele declarații de la prezentarea moțiunii."Nu ascund faptul ca moțunea mea este una liberal-conservatoare.""Suntem un partid care susține modernizarea, dar respingem toate orientarile neormaxiste care și-au facut loc, in ultima vreme, in societate.""PNL este total diferit de modul in care a…

- „Eu nu am tranșat congresul. Eu adun, eu comunic, eu construiesc”, este replica data de Ludovic Orban lui Florin Cițu, care, la moțiunea de cenzura, a spus ca a „tranșat alegerile din PNL”. „Eu nu...