Cotațiile la cereale, în scădere. Ce s-a întâmplat pe Bursa de la Chicago Bursele internationale de cereale au reacționat, dupa ce Rusia a anunțat ca isi va reduce atacurile asupra unor importante orase din Ucraina. Marți, cotatia graului a coborat la cel mai redus nivel din ultimele patru saptamani, in timp ce porumbul si-a continuat declinul, transmite Bloomberg. S-a intamplat, insa, dupa ce ministrul adjunct al Apararii de la Moscova, Alexendar Fomin, a declarat ca Rusia a decis sa isi reduca activitatile militare in zona Kiev si Chernihiv. Daca chiar se va confirma, vom asista la diminuarea perturbarilor provocate de razboi asupra comertului mondial cu cereale.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cotatia graului a coborat marti la cel mai redus nivel din ultimele patru saptamani, iar porumbul si-a continuat declinul, dupa ce Rusia a semnalat ca isi va reduce atacurile asupra unor importante orase din Ucraina. O evoluție asemanatoare a inregistrat-o și petrolul. Ministrul adjunct al Apararii…

- Cotatia graului a coborat marti la cel mai redus nivel din ultimele patru saptamani iar porumbul si-a continuat declinul, dupa ce Rusia a semnalat ca isi va reduce atacurile asupra unor importante orase din Ucraina, transmite Bloomberg. Ministrul adjunct al Apararii de la Moscova, Alexendar Fomin, a…

- Negocierile dintre Ucraina și Rusia se reiau luni. Discuțiile au loc prin videoconferința și ambele parți au transmis mesaje conform carora inregistreaza progrese. Delegația ucraineana se așteapta sa obțina rezultate concrete in zilele urmatoare. Pana atunci, ministerul britanic al Apararii spune ca…

- Cresterile înregistrate joi de pretul grâului si porumbului au atins nivelul maxim permis la bursa de cereale de la Chicago, dupa ce atacul Rusiei asupra Ucrainei au pus sub semnul întrebarii livrarile unui important furnizor mondial de cereale, scrie agrimanet.ro cu trimitere…

- Cotatiile la materiile prime au crescut semnificativ, dupa ce presedintele Vladimir Putin a ordonat, luni seara, armatei ruse “sa mentina pacea” in teritoriile separatiste pro-ruse din Ucraina carora le-a recunoscut independenta, transmite Bloomberg. La gaze naturale, preturile de referinta in Europa…

- Romania nu este in pericol din cauza situației tensionate dintre Rusia și Ucraina, a declarat, joi, ministrul Apararii. Vasile Dincu i-a dat și o replica ambasadorului rus la București, care a spus ca Moscova și-ar dori garanții scrise ca scutul de la Deveselu este pur defensiv.

- In contextul in care tensiunile dintre Rusia și Ucraina au atins un maxim iar NATO (SUA, Marea Britanie) a reacționat deja anunțand ca va trimite echipamente de lupta forțelor ucrainiene, iar Franta trimite trupe in Romania pentru a pazi frontierele Alianței Nord-Atlantice, atragem atenția ca Romania…

- Germania va livra Ucrainei un "spital de campanie", a anuntat, sâmbata, ministrul german al Apararii, Christine Lambrecht, informeaza AFP. Pe de alta parte, Germania a respins pentru moment ideea de a livra arme Ucrainei, apreciind ca acest lucru nu va face decât sa agraveze tensiunile.…