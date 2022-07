Cotaţia grâului, în scădere pe fondul progreselor înregistrate la negocierile de la Istanbul Cotatiile la grau si soia boabe au scazut joi la bursa de la Chicago dupa anuntul privind progresele inregistrate cu prilejul negocierilor pentru crearea unui coridor sigur pentru navele care transporta cereale si oleaginoase din Ucraina, transmite Reuters. In jurul orei 11:55 GMT cotatia graului era in scadere cu 0,4% pana la 9,07 dolari pentru un bushel in timp ce cotatia la soia boabe era in scadere cu 1,3% pana la 13,34 dolari pentru un bushel. Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus al Afacerilor Externe a declarat ca in cursul discutiilor care au avut loc miercuri la Istanbul au fost puse… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

