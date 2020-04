Cotatia barilului de petrol a scazut sub 15 dolari, din cauza pandemiei de Covid-19 Cotatia barilului de petrolul a scazut luni cu aproximativ 20%, ajungand la cel mai redus nivel din martie 1999, deoarece pandemia de coronavirus (Covid-19) a sporit incertitudinile privind piata globala si a redus cererea pentru combustibili, iar depozitele terestre au ajuns la limita, transmit Xinhua si Reuters.



Zeci de tancuri petroliere umplute cu benzina si combustibil pentru avion sunt ancorate in apropiere de marile hub-uri pentru depozitarea produselor petroliere din Europa, neputand sa isi descarce incarcatura deoarece facilitatile terestre de depozitare sunt la capacitate maxima,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

