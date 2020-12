Cotatia barilului de petrol a crescut luni, titeiul Brent trecand pragul de 50 de dolari pe baril, pe fondul sperantelor ca introducerea vaccinurilor pentru Covid va stimula cererea globala de combustibili, in timp ce explozia la un tanc petrolier din Arabia Saudita a provocat ingrijorari cu privire la stabilitatea in regiune, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Cotatia futures pentru barilul de titei Brent, cu livrare in luna februarie, a crescut luni dimineata cu 0,8%, pana la 50,35 dolari per baril, in timp ce cotatia futures la petrolul U.S. West Texas Intermediate cu livrare in…