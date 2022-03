Un mesaj de ultima ora venit, vineri, 18 martie, din direcția COTAR anunța ca transportatorii sunt deciși sa iasa in strada. ”Vom recurge la toate formele legale de a protesta cu toate mașinile in strada, in toata țara!”, avertizeaza Vasile Ștefanescu, președintele COTAR. Iata, integral, comunicatul COTAR: „Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.), […] The post COTAR anunța: Transportatorii vor protesta in toata țara! Guvernul ne vrea in faliment! first appeared on Ziarul National .