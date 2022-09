Stiri pe aceeasi tema

- Consensul general este ca Apple ne surprinde in 2022 prin faptul ca isi lanseaza iPhone-urile mai devreme decat a facut-o in ultimul deceniu. Vom vedea un debut pe 7 septembrie si o sosire in magazine pe 16 septembrie, iar acum aflam si ca Apple a decis sa mute o parte din productie in India pentru…

- Cetateanul american si avocatul pentru drepturile civile Asim Ghafoor, care l-a reprezentat pe Jamal Khashoggi inainte ca jurnalistul saudit sa fie ucis, a fost eliberat din arest in Emiratele Arabe Unite, unde a fost condamnat pentru spalare de bani, relateaza The Guardian. Ghafoor este in drum spre…

- Amazon anunta disponibilitatea noului serviciul de gaming al companiei pe televizoarele si monitoarele Samsung. Acesta, va putea fi gasit in cadrul a ceea ce compania coreeana numeste Gaming Hub. Luna va putea fi accesat pe smart TV-urile si monitoarele lansate de Samsung in 2022, alaturandu-se altor…

- Piața europeana de vanzari de smartphone -uri a continuat sa scada in al doilea trimestru al anului, deoarece incertitudinile geopolitice și un climat macro deteriorat au condus la cele mai scazute livrari trimestriale in T2 din 2020 incoace. In ciuda scaderii, Samsung a reușit sa livreze mai multe…

- Moscova a etichetat tarile care i-au impus sanctiuni drept ”neprietenoase” – o lista care include intreaga Uniune Europeana, Statele Unite, Marea Britanie, Japonia, Australia si altele. Banca centrala a abolit, de asemenea, o limita de 30% la platile in avans catre nerezidenti pe contractele de import…

- Cele mai recente date publicate de Experian arata ca Tesla a fost cea mai bine vanduta marca premium in Statele Unite, in perioada ianuarie-mai 2022. Astfel, compania lui Elon Musk a reușit sa vanda 179.574 de mașini in aceasta perioada, o creștere de 66% fața de aceeași perioada a anului trecut. Pe…

- In cazul in care incalzirea alternativa pe lemne ți se potrivește acasa și cauți un șemineu premium la prețuri accesibile, s-ar putea ca acest articol sa fie pentru tine! Tot mai mulți romani descopera avantajele funcționale, atmosfera confortului intim și randamentul crescut al focarelor tradiționale…

- Piata europeana de smartphone-uri a scazut cu 12% in primele trei luni ale acestui an, sustine analiza Counterpoint Research, care avertizeaza ca se poate si mai rau pe viitor. Singurul producator din top 5 care a crescut in aceasta perioada este Realme. Aflat chiar pe al cincilea loc in piata europeana,…