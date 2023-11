Stiri pe aceeasi tema

- Finalul de saptamana aduce meciuri de neratat in prima liga de fotbal a Romaniei. Dinamo cauta primul succes dupa o seceta de opt etape, in timp ce Petrolul vrea revanșa in fața liderului FCSB pentru cele doua infrangeri din sezonul precedent. Rapid n-a caștigat pe teren propriu in fața Universitații…

- Finalul de saptamana vine cu doua dintre cele mai așteptate meciuri ale sezonului. Doua derby-uri interesante se vor disputa sambata și duminica, iar milioane de fani din intreaga lume le așteapta cu mare interes. FC Barcelona - Real Madrid se disputa in La Liga, sambata de la ora 17:15, și este un…

- Ziua de sambata, 21 octombrie, este una extrem de bogata in oferta Betano, cu meciuri dintre cele mai atractive in campionatele de top din fotbalul european. Derby-ul orașului Liverpool, duelul Sevilla – Real Madrid sau incleștarea orgoliilor din sudul Franței dintre Nice și Olympique Marseille sunt…

- Arsenal și Manchester City se infrunta la Londra, duminica, 8 octombrie, intr-o reeditare a duelului care a ținut capul de afiș in lupta pentru titlul din Premier League sezonul precedent, iar ”tunarii” pot profita de slabiciunile aratate de ”cetațeni” in ultimele meciuri. PSG trece printr-o criza a…

- Finalul de saptamana programeaza doua meciuri tari in prima liga din Romania. Universitatea Craiova incepe, sambata, 23 septembrie, o noua etapa dupa desparțirea de Laurențiu Reghecampf pe terenul unei formații care n-a caștigat niciun meci pe teren propriu in actuala ediție de campionat. ...

- Real Madrid a caștigat toate meciurile de pana acum in La Liga, dar pe Santiago Bernabeu vine Real Sociedad, duminica de la 22:00, o echipa care n-a pierdut sezonul trecut in fața ”albilor”. Fara victorie pe Goodison Park din 2017, Arsenal vrea sa schimbe datele statistice in meciul cu Everton (duminica,…

- In primul meci al sezonului pe teren propriu pentru Bayern se pune doar problema diferenței de scor la duelul cu Augsburg, iar Barcelona cauta a cincea victorie consecutiva in deplasarea de la Villarreal. Pentru prima data in fața propriilor suporteri Napoli nu concepe alt rezultat decat victoria, iar…

- Ultima zi a saptamanii este una extrem de bogata in oferta Betano, cu meciuri din principalele campionate de fotbal ale Europei. Echipe precum Arsenal, Chelsea, Juventus, Barcelona, Leipzig sau Monaco pot fi urmarite la lucru in ziua de duminica, 20 august, iar cu Betano Avantaj pariul devine automat…