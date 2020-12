Stiri pe aceeasi tema

- Se renunța oficial la coșurile de cumparaturi. Masura a fost adoptata, vineri, de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Arges. In ședința CJSU Argeș de astazi au fost adoptate mai multe masuri care sa limiteze raspandirea coronavirusului in comunitate. Au fost adoptate masuri care vizeaza magazinele…

- Ambasadorul american la Bucuresti, Adrian Zuckerman,a transmis un nou mesaj, de Ziua Naționala, in care a laudat Guvernul Orban și a criticat vechiul guvern PSD. In discursul sau, Zuckermen a spus ca „baronii roșii” nu iși au locul in Romania”. Prezent in emsiune la B1TV, marți seara, preșdintele Consiliului…

- Autoritațile din județul Argeș au decis sa impuna supermarketurilor din tot județul sa renunțe la coșurile de cumparaturi, intrucat ar reprezenta un factor de risc epidemiologic in infectarea cu Covid-19. In plus, in magazinele in care se formeaza cozi la casele de marcat, Prefectura Argeș recomanda…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat, a declarat vineri, la Sibiu, ca Ziua Nationala trebuie marcata, insa cu respectarea masurilor de prevenire si limitare a raspandirii noului coronavirus, ceea ce inseamna ca festivitatile…

- IPS Calinic, arhiepiscop al Sucevei si Radautilor, a criticat dur restrictiile impuse de autoritati la pelerinajul cu moastele Sfintei Parascheva, de la Iasi, in contextul pandemiei de COVID-19, potrivit ziarului Adevarul. Acesta spune despre cei care nu cred in astfel de minuni, inseamna ca sunt atinși…

- Nicusor Dan, primarul ales al capitalei, a declarat ca este putin probabil ca Primaria Capitalei sa mai aloce bani pentru targurile de Craciun. Situatia economica este dificila, iar banii trebuie directionati catre urgente, a motivat primarul ales al Capitalei. „Daca ai doi copii la scoala si nu-ti…