Costurile isteriei climatice: tranziția ecologică va scumpi un metal esențial până la maxime record Prețul cuprului va crește cu peste 75% in urmatorii doi ani, pe fondul intreruperii aprovizionarii in sectorul minier și al cererii mai mari de metal, alimentata de promovarea energiei regenerabile. Cererea in creștere determinata de tranziția energetica ecologica și o scadere probabila a dolarului american in a doua jumatate a anului 2024 vor impulsiona prețurile […] The post Costurile isteriei climatice: tranziția ecologica va scumpi un metal esențial pana la maxime record first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

