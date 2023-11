Stiri pe aceeasi tema

- O centrala fotovoltaica urmeaza sa fie construita la Cernica. Acesta ar urma sa asigure energie pentru cladirile administrate de Consiliul Județean Ilfov și va reduce consturile cu 90%.Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, a anunțat ca, marți, in ședința de consiliu, a fost aprobata construcția unei…

- Contracte de peste 330 de milioane de euro au fost semnate prin Fondul pentru modernizare cu operatorul de transport Transelectrica, pentru dezvoltarea si intarirea retelei de transport si cresterea rezilientei, a anuntat, marti, secretarul de stat in Ministerul Energiei Dan Dragan."Nu putem avea…

- Modernizari la secțiile de Neonatologie și Obstetrica Ginecologie de la spitalul din Alba Iulia. Cat va fi investiția Secțiile de Neonatologie și Obstetrica Ginecologie de la Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia vor fi modernizate, printr-o investiție din bugetul unitații. Spațiile vor fi reamenajate…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit, astazi, cu președintele sindicatului Muntele, Darius Campean, pentru a discuta despre inființarea noii societați care va administra minele din Valea Jiului. Intalnirea a fost organizata de Consiliul Județean (CJ) Hunedoara. Deși Prefectura Hunedoara (foto stg.)…

- In plina avalanșa de proiecte care vizeaza energia regenerabila, susținute cu miliarde de euro venite prin PNRR și Fondul pentru Modernizare, Ministerul Energiei vine cu o noua schema de sprijin care presupune preț garantat al energiei, timp de 15 ani, pentru norocoșii beneficiari. Acest mecanism este…

- Gradinița Nr. 1 din Pantelimon, creata dupa toate standardele europene, a fost inaugurata și și-a deschis larg porțile pentru cei peste 240 de preșcolari și antepreșcolari care i-au trecut pragul, fiind una dintre cele mai primitoare unitați de invațamant din județul Ilfov, spațiu ideal unde cei mici…

- Ministerul Energiei se afla pe punctul de a pune in funcțiune o schema de sprijin de tip Contracte pentru Diferenta (CfD) in cazul investițiilor in tehnologii cu emisii reduse de carbon. In acest context, Razvan Nicolescu, expert in energie, fost președinte al Agenției Europene de Reglementare in Energie…

- Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, a anunțat ca s-a facut primul pas spre construcția unui ambulatoriu nou la Popești-Leordeni. ”Azi am aprobat acordul de parteneriat cu primaria și cu Spitalul Județean Ilfov, de care va aparține unitatea medicala. In toamna va fi depusa și cererea…