- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat ca PSD va avea Congres pe data de 29 februarie, asta in cazul in care nu se va agrava situația genetata de coronavirus.”In principiu ramane pe data de 29 februarie, in cazul in care situația privind coronavirusul nu se va agrava in Romania…

- Trecand drept formatiunea cea mai apropiata de PNL, avand un scop comun, o guvernare de dreapta, USR se vede pus in situatia de a nu mai avea un adversar direct. Dupa caderea guvernului PSD, dupa condamnarea lui Liviu Dragnea, dupa disparitia din prim plan a Vioricai Dancila, USR nu mai poate arata…

- Deprecierea usoara a leului este corelata cu deprecierile din regiune, in conditiile in care zlotul si forintul s-au depreciat in urma unor miscari de fluxuri internationale, considera ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu. "Deprecierea usoara a leului astazi (joi, n.r.) este corelata…

- Se va declansa procedura de deficit bugetar excesiv Comisia Europeana a anuntat ca va declansa procedura de deficit bugetar excesiv in cazul Romaniei. Intr-un raport adoptat vineri de CE, se arata ca tara noastra nu respecta criteriul deficitului definit in Tratatul de la Maastricht si ca deschiderea…

- Romania sufera de blestemul prociclicitatii si de aceea e bine sa nu mai repetam erorile mari, inclusiv in constructia bugetului, a declarat, joi, in cadrul unui seminar de specialitate, Daniel Daianu, presedintele Consiliului Fiscal. "Asa cum arata experienta incercarilor de a stavili efectele…