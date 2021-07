Stiri pe aceeasi tema

- Ironia sortii nu l-a ocolit pe maestrul operei bufe. Biografia omului si biografia artistica a lui Rossini indreptatesc, dincolo de Post-ul COSTIN TUCHILA – Privirea și cadrul – Rossini si ironia sortii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In 29 iulie 1983 murea in Mexic regizorul spaniol Luis Bunuel, considerat unul dintre numele de prima marime ale cinematografiei Post-ul Costin TUCHILA – Privirea și cadrul – Luis Bunuel – de la suprarealism la „farmecul discret al burgheziei” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat, joi, pentru G4Media.ro, ca a inceput sa atace in justiție numirile facute pe posturile de directori de primarul municipiului București, Nicușor Dan. Este vorba despre numirile facute prin detașare, și nu prin concurs, a precizat prefectul.Alin Stoica a explicat…

- Mii de e-mailuri private ale lui Anthony Fauci, șeful Institutului Național de Boli Infecțioase din Statele Unite, au dezvaluit ingrijorarea și confuzia din SUA de la inceputul pandemiei. Fauci, cu o cariera derulata pe durata mandatelor a șapte președinți americani, a devenit imaginea raspunsului SUA…

- Lucian Heiuș, secretar de stat PNL, a lansat un atac la adresa energeticienilor și minerilor de la Complexul Energetic Hunedoara. Despre care a afirmat ca primesc salariile in mod nemeritat. In condițiile in care nu produc nimic. El a spus ca, alaturi de Guvernul condus de Florin Cițu a facut eforturi…

- Violeta Alexandru a declarat luni, ca exista o problema de dialog intre Guvern și industria spectacolelor, dupa criticile organizatorilor de spectacole culturale in urma relaxarilor din 15 mai 2021.„Cred ca este o problema de dialog intre noi, echipa guvernamentala, și aceasta industrie. Ințeleg observațiile…

- Asociațiile Agent Green și VGT (Austria) acuza faptul ca Prințul de Liechtenstein a ucis cel mai mare urs brun din Romania. Arthur, ursul brun considerat de vanatori un trofeu de aur, a fost vanat luna trecuta, intr-o padure din Covasna. Prințul austriac Emanuel von und zu Liechtenstein, rezident in…

- Mandatul Comisiei Electorale Centrala va fi prelungit, anunța președintele CEC, Dorin Cimil. Acesta susține ca nu este nevoie de hotarare speciala in acest sens, intrucat „legea pescrie modul de prelungire a imputernicilor pentru prezenta componența a comisiei”. Declarațiile au fost facute aseara la…