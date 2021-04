Intalnire cu Minaur Baia Mare: HC Dobrogea Sud Constanta incepe seria celor trei meciuri de la Cluj-Napoca

In patru zile, HCDS disputa trei meciuri, in turneul de la Cluj Napoca. Echipa de pe litoral a coborat pe locul trei in clasament, dupa ce nu a jucat in etapa a 21 a. In afara de meciul cu… [citeste mai departe]